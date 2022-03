'F1 blijkt in Saudi-Arabië andermaal een wereldvreemde bubbel te zijn'

Op zo'n tien kilometer van het Formule 1-circuit in Djedda kwamen gisteren raketten van de Jemenitische Houthi-rebellen neer op een depot van oliegigant Aramco. De coureurs overlegden tot diep in de nacht, met de uitkomst dat de Formule 1-race in Saudi-Arabië 'gewoon' doorgaat. Zes vragen aan Formule 1-verslaggever Louis Dekker, die ter plaatse is, over de aanval en de spagaat waarin de F1 zit.

Wat gebeurde er tijdens de eerste training. Wat zag je?

"We werken op een idyllisch kunstmatig eilandje, genaamd Media Island, met uitzicht op de Rode Zee. In onze tent hangen tientallen schermen en is het internet pijlsnel. Er zoeven ook auto's langs, maar het wordt er door de zonnestralen bloedheet. Voor de echte Formule 1-beleving moet je dus sowieso naar buiten.

"Ik had al gehoord dat Max Verstappen in de eerste training over de boordradio sprak over een brandlucht. Hij dacht dat het uit zijn auto kwam, maar het team verzekerde hem dat er geen probleem aan boord was. Niks aan de hand, geen nieuws. Dus ik kon best even buiten gaan wandelen.

"De lucht was strak blauw, maar achter de hoge gebouwen zag ik een brede, donkere vlek. Plaatselijk onweer, vermoedde ik eerst. Daarna dacht ik aan een brandje, een steekvlam in een restaurant of zo. Het duurde even voordat de omvang van de wolkenpartij tot me doordrong. Ik hoorde een Arabier op het dak van een gebouw heel luid praten in een telefoon. Hij had het over Hamilton, Leclerc en de wereldkampioen. Verrr-Stapp-Penn noemen ze hem hier.