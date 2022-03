Wekdienst 26/3: Biden in Polen • Nederlands elftal speelt tegen Denen

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Amerikaanse president Biden gaat verder met zijn bezoek aan Europa. Hij landde gisteren in Polen en praat vandaag verder met zijn Poolse ambtsgenoot Duda. Ook geeft hij aan het einde van de middag een toespraak vanuit het Koninklijk Kasteel in Warschau.

Het is vandaag Earth Hour, de jaarlijkse actie waarin mensen en bedrijven worden gevraagd om 20.30 uur het licht uit te doen om aandacht te vragen voor de effecten van klimaatverandering.

Het Nederlands Elftal speelt vandaag een oefenwedstrijd tegen Denemarken. Bondscoach Van Gaal kondigde eerder al aan in dit duel voor het eerst met het nieuwe systeem te spelen waarmee hij naar het WK wil toewerken. De wedstrijd begint om 20.45 uur in de Johan Cruijff Arena.

En in de nacht van zaterdag op zondag gaat de zomertijd weer in. De klok gaat om 02.00 uur een uur vooruit.

Wat heb je gemist?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne 72 verschillende aanvallen geteld op ziekenhuizen, ambulances en medisch personeel. Daarbij zouden zeker 71 doden gevallen en 37 mensen gewond zijn geraakt.

Volgens de WHO nemen de aanvallen op medische faciliteiten en personeel toe. In de meeste gevallen gaat het om beschietingen met zware wapens. Zo werd begin maart het ziekenhuis van Izjoem, een stad in de buurt van Charkov, door een bombardement verwoest. Ook werden elf ambulances beschoten en hebben hulpverleners regelmatig te maken met diefstallen en ontvoeringen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

"Dit is een schnitzel uit de Donbas", zegt Aleksandr Sladkov kauwend. Hij vraagt of de camera dichterbij kan komen en wijst naar zijn bord. "Met aardappeltjes". Het is een fragment uit een van vele video's van Sladkov, die dagelijks verslag doet van de oorlog in Oekraïne via zijn openbare Telegram-kanaal met zo'n 220.000 volgers. Iedere video die hij publiceert, wordt honderdduizenden keren bekeken en gedeeld.

Welk beeld laat deze Russische verslaggever zien van de oorlog? De NOS bekeek daarvoor een maand aan video's en berichten. Bij dit onderzoek hielpen vrijwilligers via een speciaal Twitter-kanaal van de NOS om de locaties van video's te verifiëren.

Bekijk hier de Ingezoomd-video over Sladkov en zijn reis door Oost-Oekraïne: