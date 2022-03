Opnieuw jaar cel voor lokale oud-CDA-bestuurder om groot drugslab

De voormalige penningmeester Wim van der P. (56) van het CDA in Leende moet een jaar de cel in voor betrokkenheid bij drugsproductie in een schuur op zijn boerenerf. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dat bepaald. De rechtbank legde eerder dezelfde straf op, waarna justitie in hoger beroep ging.

In een loods op het terrein van Van der P. werd in februari 2017 een complete drugsfabriek aangetroffen, met zeven productieruimten, een toilet en een kantine met tv. De fabriek draaide een omzet van 10 miljoen euro per dag. Ook werd er 21.000 liter aan gevaarlijke stoffen gevonden.

Schimmige verhuurconstructie

Van der P. zei dat hij de loods enkel verhuurde en hij wist naar eigen zeggen niet wat zich er afspeelde. De rechtbank kwam eerder tot de conclusie dat hij er wel vanaf wist, maar niet hielp bij de drugsproductie. Het hof oordeelt nu hetzelfde.

"Het kan niet anders dan dat de man heeft geweten dat wat er in zijn loods gebeurde het daglicht niet kon verdragen. Er was ook geen huurcontract en de man heeft een schimmige verhuurconstructie nooit willen onderbouwen", aldus het hof.

Het Openbaar Ministerie dichtte hem een grotere rol toe dan medeplichtigheid, maar volgens het hof "is uit niets gebleken dat de man in het lab aanwezig is geweest of zelf mdma en amfetamine heeft geproduceerd". De straf die het hof daaraan verbindt is eigenlijk veertien maanden, maar vanwege de lange duur van het hoger beroep gaan daar twee maanden vanaf.

Actief verenigingslid

Van der P. is volgens Omroep Brabant een plaatselijke bekendheid. Hij was penningmeester van de lokale CDA-afdeling en erg actief in het verenigingsleven.

De man werd samen met zijn vrouw en zoon opgepakt. Zij werden al snel weer vrijgelaten. Het terrein, inclusief het woonhuis van de familie, werd door de burgemeester een half jaar gesloten.