Westen toont zich eensgezind in Brussel: 'Tegen Rusland, achter Oekraïne'

President Biden zei achteraf wel dat de Verenigde Staten tot actie zullen overgaan als Rusland chemische wapens gaat gebruiken. "De aard van onze reactie is afhankelijk van de aard van het gebruik", zei hij.

Ook vanuit de NAVO zal de inzet van Russische chemische wapens tot een reactie leiden, zei de Amerikaanse president. Maar hij liet in het midden hoe. "Die beslissing neemt de NAVO op dat moment."

Dat de Westerse bondgenoten op dit vlak de kaarten tegen de borst houden, is een verandering van tactiek, zegt Van de Roer. "Binnenskamers is en wordt heus besproken hoe het Westen op een eventuele chemische aanval door Rusland moet reageren. Maar die discussie wordt niet publiekelijk gevoerd. Dat is een vorm van indirecte druk op Rusland, want Poetin wordt hiermee in het ongewisse gelaten."

Sancties

Ook bij de G7-top stond de dreiging van chemische wapens op de agenda. De leiders van de VS, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Canada, Duitsland en Japan waarschuwen Rusland in een gezamenlijke verklaring om zulke wapens niet in te zetten.

Vooraf werd verwacht dat de G7 ook met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland zou komen, maar dat bleef uit. Wel zeggen de aangesloten landen dat ze de bestaande sancties blijven uitvoeren en daarbij extra zullen letten op de naleving. Daarmee moet worden voorkomen dat Russen bijvoorbeeld onder de maatregelen uit komen via 'mazen' in de sanctiepakketten.

Geen 'gamechanger'

Met beperkte militaire steun, zware economische sancties en het dichten van gaten in de sanctiepakketten probeert het Westen Poetin nog verder te isoleren, concludeert Van de Roer. "Dat is een duurzame aanpak die Poetin op termijn pijn moet doen. We moeten afwachten in hoeverre dat binnenkort al iets uithaalt op het slagveld."

Daar is helaas geduld voor nodig, zegt hij. "Wie vandaag een gamechanger had verwacht, is een beetje naïef: zo werkt internationale crisisdiplomatie niet. Maar als het proces dat vandaag symbolisch is bezegeld eenmaal op stoom is, kan het wel degelijk zijn dat het Poetin vroeg of laat beïnvloedt. De vraag is alleen: hoeveel duizenden doden en miljoenen vluchtelingen zijn we dan verder?"