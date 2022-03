Lege stranden, ook Cuba hard geraakt door sancties tegen Rusland

"We hebben al zestig jaar last van de handelsbeperkingen", zegt Emma Machado uit Havana. Ze is 75 jaar en heeft Cuba in verschillende fases meegemaakt. "Door het embargo kunnen we soms geen medicijnen vinden, of moeten we uren in de rij staan om aan eten te komen. Ook mogen landen hier niet investeren of zaken doen."

De jaren 80 waren volgens haar een betere tijd voor het eiland. Toen steunde de toenmalige Sovjet-Unie Cuba nog volop. "Er was genoeg voedsel, er was hulp, we kwamen hier niets tekort. Maar daarna werd het rampzalig", zegt Machado. Toen begin jaren 90 de Sovjet-Unie uiteenviel, droogde ook de steun voor Cuba op. Het eiland probeerde meer inkomsten te genereren door toerisme en slaagde daar ook in.

De banden met de Russen zijn de laatste jaren onder Poetin weer aangehaald. Zo onthield Cuba zich onlangs in de VN-Veiligheidsraad van stemming bij een resolutie waarin de inval van Rusland in Oekraïne werd veroordeeld.

In haar kantoor op het ministerie van Economische Zaken gaat directeur Yunet Medina Delgado in op het regeringsstandpunt. "We zijn tegen oorlog en geweld, maar de sancties die zijn opgelegd aan Rusland vinden we te eenzijdig en daar zijn we het niet mee eens", zegt ze. Ondertussen zijn de stranden nog altijd een stuk rustiger, maar hopen de Cubanen dat de Russische toeristen snel weer terugkeren.