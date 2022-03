Vrouw ernstig mishandeld in auto, buurtbewoners verjagen aanvaller

In Roosendaal is een vrouw vannacht ernstig mishandeld terwijl ze in haar auto zat. Buurtbewoners joegen de dader weg. "Ik zag iemand met zijn vuisten op een vrouw inslaan", vertelt een ooggetuige bij Omroep Brabant. "Als ik niet naar buiten was gegaan, was ze nu dood geweest."

De ooggetuige vertelt dat ze twee mannen bij de auto gezien heeft en dat ze er eentje echt heeft zien inslaan op het slachtoffer. "Ik hoorde allemaal vuistslagen, echt hele harde klappen." Daarom keek de vrouw vanuit haar badkamerraam naar buiten. "Ik keek er recht op. De vrouw zat in haar auto, ze hing er half uit terwijl ze nog in de gordel vast zat."

De vrouw rende naar buiten en joeg de dader weg: "Ik ben meteen gaan roepen. Ik durfde niet naar de auto te lopen dus heb ik vanuit mijn tuin staan roepen. Gelukkig liep de man toen weg. Toen ze de straat uit waren ben ik bij de vrouw gaan kijken. Het was een en al bloed, het was echt heel heftig."

Wie het slachtoffer is, weten de buurtbewoners niet te vertellen. "Ik ken de vrouw niet. Sinds een paar weken staat de auto wel regelmatig in de straat."

Volgens de politie gaat het om een 29-jarige vrouw uit Roosendaal. "We zijn nog op zoek naar getuigen die ons kunnen helpen", zegt een woordvoerder.

De vrouw raakte volgende politie ernstig gewond en ze ligt in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze er nu aan toe is.