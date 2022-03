Stephen Wilhite, uitvinder van het GIF'je, overleden

Wilhite bedacht het bestand in 1987 vanwege het trage internet, bedoeld om meerdere afbeeldingen snel te versturen. "Hij bedacht alles in zijn hoofd en vervolgens programmeerde hij het op de computer", zei zijn vrouw tegen The Verge. Het eerste GIF'je was voor zover hij zich kon herinneren een bewegend plaatje van een vliegtuig, vertelde Wilhite in 2012 aan The Daily Dot.

De uitvinder was in de jaren 80, ten tijde van het bedenken van het GIF-bestand, werkzaam bij het bedrijf CompuServe. In 2000 ging hij met pensioen. 25 jaar na zijn uitvinding werden zijn werk en bijdrage aan de internetcultuur bekroond met een Webby Award.