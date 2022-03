'Thuisopvang Oekraïense vluchtelingen leidt soms tot veiligheidsrisico'

Medewerkers die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie, vertrouwelijke en kwetsbare systemen of bedrijfsgeheimen worden door werkgevers gewaarschuwd dat zij niet zomaar Oekraïense vluchtelingen in huis kunnen opvangen.

Mensen die met hun gezin of andere huisgenoten vanwege hun werk zijn gescreend, kunnen daardoor hun verklaring van geen bezwaar (vgb) of 'clearance' kwijtraken. De vluchtelingen in huis vormen een potentieel veiligheidsrisico door het onbedoeld delen van informatie, en in het extreme geval door spionage.

De AIVD, die voor bepaalde functies bij de overheid en het bedrijfsleven onderzoek doet en vgb's afgeeft, wijst erop dat de bedrijven zelf verantwoordelijk blijven. "En de medewerkers zijn verplicht nieuwe omstandigheden door te geven, dat hoort erbij."