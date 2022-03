Man neergeschoten in Amsterdam, buurtbewoner hoorde zo'n twintig schoten

Een man is vanavond zwaargewond geraakt bij een schietpartij in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Het slachtoffer is ter plekke gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis.

De dader is ontkomen. Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar een licht getinte man met zwart haar van ongeveer 25 jaar oud, gekleed in een zwart trainingspak. De omgeving wordt uitgekamd om de man op te sporen.

Een buurtbewoner zegt tegen Het Parool dat er vanuit een auto met een automatisch geweer zo'n twintig keer werd geschoten. De buurtbewoner meldt aan de krant dat er drie mensen in de auto zaten.

De politie roept getuigen op zich te melden.