Oekraïens 'strijdlied van de oorlog' maakt grote kans op winst Songfestival

Shum was de eerste Oekraïense inzending waarbij volledig in het Oekraïens werd gezongen. Ook de inzending van dit jaar is volledig in het Oekraïens. Dat is geen politieke boodschap, volgens de hiphopformatie, maar 'gewoon' het gebruik van de taal waarin de Oekraïners zich het liefst willen uiten.

Dodenlijst

Het is aannemelijk dat de oorlog in mei nog niet voorbij is, maar Kalush zegt hoe dan ook te zullen afreizen naar de Songfestivalfinales in Turijn. Ze zullen wel minder goed voorbereid zijn, doordat de leden niet samen kunnen oefenen. Vooralsnog zitten hun hoofden vooral bij de oorlog: "Iedere ochtend word ik wakker met de angst dat mijn vrouw niet meer leeft", zegt rapper Psiuk.

De groepsleden wonen in relatief veilige delen van Oekraïne. "Wij zijn gewoon thuis, we hoeven niets te vrezen", aldus Didenchuk. Hij is evenmin bang dat de band als uithangbord van de Oekraïense cultuur een doelwit van de Russen zal zijn.

Hoe anders is dat voor zangeres Jamala, die in 2016 het Songfestival won met een historisch lied over de deportatie van Krim-Tataren door het Sovjetbewind in de Tweede Wereldoorlog. Haar inzending leidde destijds tot woede van Moskou. Daarom vreest Jamala nu dat ze op Russische dodenlijsten staat, vertelde ze aan het Israëlische Kann News. De zangeres is daarom naar Turkije gevlucht.

Op het Eurovisie Songfestival zal Rusland in ieder geval geen bedreiging vormen. Het land is door de organisator uitgesloten van deelname vanwege de inval in Oekraïne, tot tevredenheid van Kalush.