Nederland gaat geen Oekraïense vluchtelingen uit andere landen 'overnemen'

De staatssecretaris benadrukte dat hij voortdurend over de situatie praat met diverse mensen en instanties. Maandag is er weer een overleg met zijn Europese collega's.

Van der Burg zei dat Nederland een uitzondering maakt voor Oekraïense vluchtelingen in Moldavië. Het kabinet maakte maandag bekend dat Nederland er van die groep zo'n 500 zal overnemen; andere EU-landen ontfermen zich over in totaal nog eens 14.000. De staatssecretaris vulde aan dat Moldavië nu per hoofd van de bevolking de meeste Oekraïners opvangt, terwijl het het armste land van Europa is.

'Serieus veel meer dan 50.000 plekken'

In het debat zei Van der Burg ook dat gemeenten tot nu toe bij elkaar 26.000 plekken voor Oekraïense vluchtelingen hebben geregeld en dat dat moet oplopen tot 50.000. Hij houdt er rekening mee dat er op langere termijn "serieus veel meer" plekken nodig zijn. Het kabinet bekijkt of er bijvoorbeeld ook mensen kunnen worden ondergebracht in leegstaande rijksgebouwen.

Van der Burg benadrukte dat hij gemeenten niet kan dwingen om voor huisvesting voor Oekraïners te zorgen, net zo min als voor 'reguliere' vluchtelingen uit andere landen. Over die laatste groep maakt hij zich zorgen: tot 1 april, dat is al volgende week, komt hij duizend plekken voor hun opvang tekort en tot 1 juli 3500. Hij hoopt dat gemeenten zich blijven aanmelden om ook voor hen opvang te regelen. Als gemeenten alleen Oekraïners willen huisvesten en geen andere groepen, mag dat overigens wel.