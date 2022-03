Agent onwel door gevaarlijke stof in woning Arnhem, mogelijk zelfmoordpoeder

Een agent is vanochtend onwel geworden nadat hij in contact was gekomen met een nog onbekende stof in een woning in Arnhem. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie meldt dat in de woning een overleden persoon is aangetroffen.

Wat er is gebeurd is onduidelijk. Volgens de politie raakte de agent gewond toen de politie hulp verleende in de woning aan de Fruithoeve. Het is ook niet duidelijk hoe de agent eraan toe is. De Gelderlander schrijft dat hij in aanraking zou zijn gekomen met een poeder. Met dat poeder zou iemand anders in de woning een poging tot zelfdoding hebben gedaan.

De politie is met meerdere collega's aanwezig voor onderzoek. Voor de omgeving dreigt geen gevaar, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. Specialisten van de brandweer doen onderzoek naar de stof. Dat gaat volgens een woordvoerder mogelijk langere tijd duren. De omgeving is afgezet.