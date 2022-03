Wekdienst 23/3: Meeste coronamaatregelen geschrapt • Uitspraak Nigeriaanse weduwen vs. Shell

En dan nog even dit:

Staatsbosbeheer heeft zich de woede van Zuid-Limburgers op de hals gehaald, schrijft 1Limburg. De natuurbeheerder verbiedt het kappen van dennen voor een eeuwenoude traditie in dorpen als Banholt, Noorbeek en Mheer. Ongetrouwde mannen, die jonkheden worden genoemd, kappen in de lente in de bossen van Staatsbosbeheer een fijnspar die met veel bombarie in hun dorp wordt geplaatst. Staatsbosbeheer zegt dat de jonkheden zich de afgelopen jaren niet aan de afspraken hielden. Daardoor ontstond schade aan andere bomen.