Politieman vrijgesproken van seksueel misbruik arrestante

Een 30-jarige politiemedewerker uit Rotterdam is vrijgesproken van het seksueel misbruiken van een arrestante. Volgens de vrouw werd ze twee jaar geleden misbruikt in haar cel in een arrestantencomplex in de stad, nadat ze was opgepakt op verdenking van een woningoverval.

Volgens de rechter zijn de verklaringen van het slachtoffer niet consistent geweest en daarom onvoldoende betrouwbaar. De medewerker heeft altijd ontkend de vrouw te hebben misbruikt.

De vrouw is voor de woningoverval veroordeeld, maar de rechter legde haar vanwege het misbruik een lagere straf op, meldt RTV Rijnmond. Voor dat misbruik is dus geen bewijs, bleek vandaag.

Het Openbaar Ministerie had twintig maanden cel en een contactverbod geëist.