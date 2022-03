Maagzuurremmers vaak onnodig verstrekt, groot verschil met andere middelen

Veel mensen die met maagklachten naar de huisarts gaan, krijgen onterecht voor lange tijd maagzuurremmers voorgeschreven, blijkt uit onderzoek van onder meer het Radboudumc bij zo'n 300 huisartspraktijken.

In bijna 9 op de 10 gevallen worden maagzuurremmers zonder medische indicatie langdurig voorgeschreven. Volgens het onderzoek gaat het om 88 procent van de patiënten.

Het onderzoek richt zich op het voorschrijven van medicijnen door huisartsen bij drie soorten klachten: antibiotica bij oogontsteking, spierverslappers bij lage rugpijn en maagzuurremmers bij maagklachten.

Van de mensen met pijn in de onderrug krijgt maar 3 procent spierverslappers zonder indicatie. Bij mensen met oogontsteking is de verdeling ongeveer 50-50. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift British Journal of General Practice.

'Maskeren echte problemen'

Volgens de onderzoekers verhullen maagzuurremmers de echte oorzaken van de klachten. Die hangen vaak samen met een ongezonde leefstijl, zoals overgewicht, overmatig alcoholgebruik of slechte voeding. Dat maakt aanpak van het probleem complex.

"Voor het voorschrijven van spierverslappers bij lage rugpijn zijn alternatieven, zoals pijnstillers", zeggen onderzoekers Tijn Kool en Simone van Dulmen van het Radboudumc. "En daar is het advies: je moet gaan bewegen. Bij maagzuurremmers is vaak de sleutel een andere leefstijl of een ander voedingspatroon. Dat vergt een langere adem, want zoiets is niet een-twee-drie veranderd."

Jako Burgers, als huisarts betrokken bij het onderzoek, zegt ook: "Maagzuurremmers maskeren, terwijl het lichaam wel signalen uitzendt." Volgens hem zouden huisartsen, apothekers en patiënten alerter moeten zijn en zich vaker moeten afvragen of het middel echt nodig is. "Het is heel verleidelijk om het toch weer voor te schrijven als het goed heeft geholpen", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is belangrijk dat er goede voorlichting wordt gegeven, omdat het vaak niet nodig is."

Campagne

Ook de Radboud-onderzoekers vinden dat het anders moet. "Dit cijfer is gewoon hoog. Daarom zeggen we, hier moeten we samen met huisartsen, apothekers en patiënten naar kijken."

Een campagne en een online-hulptool op thuisarts.nl gericht op patiënten, moeten daarbij helpen. Eerder presenteerde het Zorginstituut Nederland al een "verbetersignalement", bedoeld om de zorg voor mensen met maagklachten te verbeteren.