Russische oppositieleider Navalny schuldig bevonden aan fraude

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is door een Russische rechter schuldig bevonden aan grootschalige fraude, melden staatsmedia. Aanklagers hebben dertien jaar extra celstraf geëist, maar over een strafmaat is nog niets bekend.

Navalny zit al ruim een jaar vast in een strafkolonie op zo'n 100 kilometer van Moskou, na een eerdere veroordeling. Hij zou over anderhalf jaar vrijkomen, maar een nieuwe celstraf zou daar een streep door zetten.

De aanklagers zeggen in de nieuwe aanklacht dat Navalny en zijn organisatie geld van sponsors hebben misbruikt voor oneigenlijke doeleinden. Daarvoor is tien jaar geëist. Daar zijn nog enkele jaren bijgekomen voor andere vergrijpen, zoals belediging van een rechter.

Navalny, gesteund door internationale mensenrechtenorganisaties, benadrukt dat er sprake is van een politiek proces. Volgens zijn organisatie, die in ballingschap is gegaan, wil het Kremlin er alles aan doen om Navalny zo lang mogelijk achter de tralies te houden. De rechter in de zaak zou direct in contact staan met een ambtenaar uit het presidentiële apparaat in Moskou.