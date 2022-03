Wekdienst 22/3: Rutte ontmoet Erdogan • Gündogan vecht gedwongen vertrek Volt aan

En dan nog even dit:

Het Oekraïense meisje Amelia ging twee weken geleden viral, toen ze in een bunker in Kiev ondergedoken was met haar familie en het liedje 'Let it go' zong.

Nu is ze veilig in Polen en mocht ze gisteren het Oekraïense volkslied zingen bij een liefdadigheidsconcert. De opbrengst daarvan gaat naar de opvang van Oekraïense vluchtelingen.