Hertelling van stemmen in aantal gemeenten om verdeling zetels

In een aantal gemeenten in Nederland worden de stemmen herteld. Aanleiding is het kleine verschil in stemmen bij het verdelen van zetels voor de gemeenteraad.

Gelderland

In Gelderland worden in drie gemeenten de stemmen herteld, meldt Omroep Gelderland. Dat gebeurt in Putten, Nijkerk en Zutphen. In Putten was het verzoek tot hertelling afgelopen vrijdag per brief gedaan. Dat gebeurde nadat de VVD had ontdekt dat de partij één stem tekortkwam om recht te hebben op drie zetels in de raad. Het hertellen begon daar vanochtend, de officiële uitslag wordt vanavond verwacht.

In Nijkerk vroeg de lokale partij PRO21 zaterdag een hertelling aan. Deze partij kreeg juist een restzetel omdat één stem naar PRO21 was gegaan in plaats van naar de VVD. De partij wil een hertelling om er helemaal zeker van te zijn dat ze ook echt recht heeft op die restzetel.

Ook in Zutphen wordt opnieuw geteld. Het gaat om een deel van de stemmen. BurgerBelang vroeg de hertelling aan. Die partij kwam woensdag een handvol stemmen tekort om een vijfde zetel binnen te halen.

Utrecht

Ook in Rhenen in de provincie Utrecht worden stemmen herteld na bezwaren tegen de uitslag, meldt RTV Utrecht. Zo wil D66 een hertelling, omdat een zetel naar PCR/GroenLinks ging met slechts twee stemmen verschil. Ook zijn in twee stembureaus drie stemmen minder geteld dan dat er kiezers zijn toegelaten.

Noord-Holland

In Bergen in Noord-Holland worden de stemmen herteld op verzoek van de PvdA. "Met het verdelen van de restzetels scheelt het voor de PvdA 14 stemmen tussen één en twee zetels", vertelt fractievoorzitter Peter van Huissteden aan NH Nieuws. "Wij willen graag zeker weten dat er geen fouten zijn gemaakt."

Zuid-Holland

In Zuid-Holland vindt in drie gemeenten een hertelling plaats: Dordrecht, Capelle aan den IJssel en op Goeree-Overflakkee, schrijft Rijnmond. In Dordrecht omdat het aantal ingeleverde stempassen en het aantal uitgebrachte stemmen op een aantal stembureaus niet overeenkomt.

De VVD heeft op Goeree-Overflakkee gevraagd om een hertelling. De partij komt drie stemmen tekort voor het winnen van de laatste restzetel. Die ging na de eerste telling naar de SGP. Om een restzetel wordt ook in Capelle aan den IJssel gestreden. Het CDA komt vijf stemmen te kort voor het stoeltje in de raad.

Brabant

In Brabant hertelt Loon op Zand vandaag alle 8986 stemmen die zijn uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen. De partijen Pro3 en VVD vroegen daarom, omdat de verschillen bij het verdelen van een restzetel klein zijn. "Om politieke gemoedsrust te bieden, is ermee ingestemd", laat de gemeente weten aan Omroep Brabant.

Limburg

Ook de gemeente Heerlen moet de stemmen van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen opnieuw tellen. Er zijn onduidelijkheden ontstaan door verschillen bij de stembureaus, meldt 1Limburg.

Bij vier van de 61 stembureaus is een verschil aan het licht gekomen tussen de met de hand opgeschreven stemmen op de tellijsten en de digitaal opgeslagen stemmen, zo laat de gemeente weten.