Podcast De Dag: is Poetin een oorlogsmisdadiger? 

De Amerikaanse president Biden en zijn minister van buitenlandse zaken Blinken noemen de Russische president Poetin een oorlogsmisdadiger. EU-buitenlandchef Borell voegde daar vanochtend aan toe dat Rusland zich volgens hem in Oekraïne schuldig maakt aan 'enorme oorlogsmisdaden'. Premier Rutte vindt dat er eerst een juridisch proces moet worden gevoerd voordat hij dit soort woorden overneemt.

Dat juridische proces is al in volle gang, vertelt Universitair docent internationaal strafrecht Marieke de Hoon in podcast De Dag. Nooit eerder is volgens haar zo flagrant duidelijk geweest dat er op het slagveld sprake was van oorlogsmisdaden en het bewijs wordt ook al verzameld. Maar maakt dat Poetin dan ook een oorlogsmisdadiger? Hoe bouw je een zaak tegen hem op en hoe krijg je hem vervolgens in Den Haag?

