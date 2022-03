'Rusland wil de steden niet in: levensgevaarlijk, en ze hebben te weinig militairen'

"De Russen hebben Marioepol een ultimatum tot de ochtend gegeven om zich over te geven. Maar waarom zouden we zolang wachten als het antwoord duidelijk is: krijg de klere."

Klare taal op Facebook van een adviseur van de burgemeester van de belegerde stad. Marioepol mag dan al onder vuur liggen sinds het begin van de oorlog, donderdag een maand geleden, strijdbaar is men er nog altijd. De blitzkrieg die Rusland voor ogen had, is uitgelopen op een uitputtingsstrijd.

"Rusland heeft een probleem, maar voorbij is het nog niet", onderstreept Frans Osinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. "Voor Oekraïne is het echt de uitdaging zolang mogelijk stand te houden in een heel langzame slijtageslag."

Opmars gestagneerd

De Russen lijken vooral in te zetten op drie hoofddoelen. Naast de belegering in het zuiden van Marioepol wordt er vanuit de geannexeerde Krim gepoogd naar Odessa in het zuidwesten te komen. Oekraïne weet dat door stug verzet bij Mykolajiv al een week te voorkomen.

Daarnaast hoopt Moskou nog steeds Kiev als hoofdprijs in handen te krijgen. Hoewel beschietingen er de afgelopen nacht weer intensiveerden (met zeker zes doden tot gevolg), is de Russische hoofdmacht volgens het Britse ministerie van Defensie nog altijd zo'n 25 kilometer van de hoofdstad. Een opmars uit het oosten is vastgelopen, die vanuit het noorden kampt met zwaar Oekraïens verzet.

Al met al is het front in een week tijd niet significant veranderd. Grote steden als Charkov, Soemy of Tsjernihiv die de Russen toen niet in handen hadden, bieden ook nu nog altijd weerstand, ondanks verwoestende beschietingen.