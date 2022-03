Stuurloze pont vaart rondjes op IJ in Amsterdam en botst tegen de wal

Op het IJ in Amsterdam is een pont hard tegen de wal gevaren nadat die onderweg naar Centraal Station stuurloos raakte. De veerboot is inmiddels weggesleept. Er waren reizigers aan boord. Niemand is gewond geraakt.

Ooggetuigen melden dat de boot iets meer dan 10 minuten ronddobberde op het IJ, schrijft NH Nieuws. Omdat de schipper geen controle had over het roer, kwam de pont uiteindelijk met een "harde aanlanding" aan wal, aldus een woordvoerder van het GVB.

Volgens de woordvoerder ontstonden de problemen door een defecte schroef. Wat er precies aan de hand was, wordt nog onderzocht. Het is ook niet bekend hoeveel schade de boot heeft opgelopen, meldt AT5.