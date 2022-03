Oorlog, sancties en een gesloten beurs: gigaverlies voor beleggers in Rusland

"De beurs is een belangrijke kapitaalmarkt voor bedrijven en een goed functionerende beurs is goed voor het vestigingsklimaat. Dat is in het belang van beleggers en investeerders", zegt Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro. "De Russische economie krijgt enorme klappen, met al die sancties en bedrijven die vertrekken. Het zal allemaal voor lange tijd aan Rusland blijven kleven en bedrijven en beleggers weghouden, en Russische bedrijven belemmeren in financiering en groei."

De marktwaarde van de beurs van Moskou, de beurswaarde van alle genoteerde beursfondsen, was begin dit jaar 650 miljard dollar en daar is nog maar een fractie van over. Een zesde van de beurswaarde, ongeveer 85 miljard dollar, is in handen van buitenlandse institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen. Er zal dus flink afgeschreven moeten worden op de Russische beleggingen.

ABP was op tijd

Pensioenfonds ABP is op het nippertje ontsnapt aan grote verliezen op de portefeuille Rusland. Eind september 2021 had het nog voor 2,2 miljard euro belegd in Russische aandelen en obligaties, maar het fonds besloot aan het einde van het jaar flink af te bouwen. Zo werd een groot deel van de beleggingen in de Russische olie- en gasbedrijven verkocht, samen met veel andere beleggingen in Russische bedrijven en banken.

Eind februari restte ABP nog 520 miljoen euro aan beleggingen in Rusland. ABP heeft laten weten dat het nu van alles af wil, maar beseft dat verkoop momenteel ingewikkeld is en eigenlijk niet kan, omdat Rusland de verkoop van Russische belangen door buitenlandse beleggers verbiedt.

Oliereuzen Shell en BP lopen tegen dezelfde muur aan. Ze willen zich terugtrekken uit Rusland middels het verkopen van de activiteiten, maar de Russen willen die niet overnemen en dus vertrekken Shell en BP met lege handen. BP zegt rekening te houden met een afschrijving van 22 miljard dollar, Shell rekent op 3 miljard verlies.

Rusland in oorlog kost linksom of rechtsom investeerders, beleggers en bedrijven veel geld, en de financiële pijn zit dus niet alleen aan Russische zijde.