Grensblokkade Polen-Belarus, 'want elke euro handel met Rusland doodt Oekraïense burgers'

Kilometers verderop, in de schijnbaar eindeloze file, zijn de meeste chauffeurs zich van geen kwaad bewust. "Wij zijn toch geen soldaten die vechten? We doen alleen maar ons werk", zegt een jongeman die op weg is naar Belarus. Hij staat met een groepje collega's langs de kant van de weg. Een Rus naast hem verzucht dat de burgers in zijn land ook maar mensen zijn: "Ze willen gewoon kunnen eten. En wij staan hier en willen dat ook. Laat ons naar huis gaan."

Maar dat lijkt er voorlopig niet in te zitten. De honderden demonstranten zijn vastbesloten om de weg bij de grensovergang langdurig bezet te houden. Ze plannen ploegendiensten zodat de blokkade 24 uur per dag kan doorgaan.

Steun van regering

Later in de middag kregen ze zelfs steun vanuit de Poolse regering. Premier Morawiecki sprak zijn begrip uit voor de actie en riep de Europese Commissie op om de sancties tegen Rusland snel verder aan te scherpen. "Polen stelt een handelsblokkade voor, zowel in zeehavens als voor transport over land", zei Morawiecki. "Het doel is Rusland volledig van internationale handel af te snijden."