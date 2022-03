Bronnen VS bevestigen Russische inzet hypersonische raketten

Danny Pronk, veiligheidsonderzoeker bij Instituut Clingendael zei eerder vandaag dat hij het waarschijnlijk acht dat het om hypersonische raketten ging. "We weten dat er vlak voor de oorlog MiG-31-straaljagers in de enclave Kaliningrad zijn gestationeerd, die uitgerust zijn met deze Kinzjal-raketten ('kinzjal' betekent 'dolk'). Vanaf daar kun je makkelijk het wapendepot in West-Oekraïne raken, dus qua bereik kan het", zei hij.

De oorlog in Oekraïne is volgens hem voor de Russen een kans om de nieuwe wapens in de praktijk te testen. "Werken ze echt zoals bedacht, in een oorlog? We weten dat Rusland hetzelfde gedaan heeft in Syrië: daar hebben ze allerlei nieuwe wapens voor het eerst gebruikt."

Defensie-expert Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies zet vraagtekens bij de claim van de Russen. Als de hypersonische raketten inderdaad gebruikt zijn, kan dat ook een teken zijn dat Rusland door zijn voorraad precisiewapens heen raakt, zei hij.