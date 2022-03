Dipje bij lentebegin, maar daarna een zonovergoten week

De lente is niet overal in Europa voelbaar: juist in het zuiden is het veel koeler dan normaal. In de Griekse hoofdstad Athene is het de komende dagen wisselvallig, met temperaturen van 7 tot 8 graden. Ook in Istanbul is het maar een graad of 6.

In Barcelona en Madrid is het met zo'n 14 graden weliswaar zacht, maar daar wordt de komende dagen wel veel neerslag verwacht.