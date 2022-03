Heeft Rusland echt hypersonische wapens gebruikt? 'Ik ben nog niet overtuigd'

Als de hypersonische raketten inderdaad gebruikt zijn, is de inschatting van Bolder, "dan kan dat ook een teken zijn dat Rusland door de precisiewapens begint heen te raken."

Dat laatste is ook de inschatting van Danny Pronk, veiligheidsonderzoeker bij Instituut Clingendael. "Ze hebben al behoorlijk wat precisiewapens gebruikt, en zijn een beetje door hun voorraad heen."

Uitgelezen kans om te testen

Pronk acht het wél waarschijnlijk dat Rusland echt zijn hypersonische raketten heeft ingezet. "We weten dat er vlak voor de oorlog MiG-31-straaljagers in de enclave Kaliningrad zijn gestationeerd, die uitgerust zijn met deze Kinzhal-raketten. Vanaf daar kun je makkelijk het wapendepot in West-Oekraïne raken, dus qua bereik kan het."

De oorlog in Oekraïne is ook "een uitgelezen kans om deze nieuwe wapens nu operationeel te testen: werken ze echt zoals bedacht, in een oorlog? We weten dat Rusland hetzelfde gedaan heeft in Syrië: daar hebben ze allerlei nieuwe wapens voor het eerst gebruikt", zegt Pronk. Er zit mogelijk zelfs een demonstratie-element in, gericht op andere landen, denkt hij: "Laten zien wat je in huis hebt, met het oog op de wapenexport."

Gaat het gebruik van de hypersonische raket nu een gamechanger worden, die elke dag doelen in Oekraïne treft? Dat is onwaarschijnlijk. Pronk: "Het is lastig te zeggen hoeveel ze er in voorraad hebben. Er is een eenheid van zo'n 20 à 25 MiGs met deze raketten uitgerust, maar daarvan zal niet elk vliegtuig ze hebben. Het lijkt mij sterk dat ze er meer dan 20 van in voorraad hebben."