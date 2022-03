Meer windparken op zee? Dan snellere procedures nodig, zeggen bouwers

Er zijn meer windmolens op zee nodig om de aangescherpte klimaatdoelen te halen en ook om minder afhankelijk van Rusland te worden voor de energievoorziening. Om dat te realiseren maakte minister Jetten van Klimaat en Energie vandaag bekend miljarden te investeren in drie nieuwe windparken. Meer energie van windmolens op zee dus, maar is dat een haalbaar idee?

Het kabinet wil dat er tot 2030 10,7 gigawatt aan vermogen bij komt, goed voor de stroomvoorziening van zo'n 10 miljoen huishoudens. De windmolens die er nu al staan, leveren een totaalvermogen van ongeveer 2,5 gigawatt. Het stond al op de planning om dat vermogen met zo'n 9 gigawatt te verhogen tot 2030.

Voor de aansluiting op het stroomnet op land wil minister Jetten 1,7 miljard euro uit het klimaatfonds halen. Bedrijven en investeerders betalen de kosten van de bouw van de windmolens.

Vertraging

"We steunen het kabinet om het te verdubbelen, maar de grote vraag is wel: hoe?", zegt Joël Meggelaars, specialist windenergie bij Orsted, de wereldmarktleider in het bouwen van windmolenparken op zee. Volgens hem zit de grootste vertraging in de procedures om de benodigde vergunningen te krijgen.

Dat ziet ook Arnoud Kuis, directeur Offshore Wind bij Van Oord: "Opschaling is nodig, maar om dat te realiseren hebben we duidelijkheid in de plannen nodig. Dus snelheid in de vergunningen en bouwprocedures. Alleen dan is het mogelijk."

Minister Jetten zegt desgevraagd tegen de NOS dat hij gesprekken gaat voeren met bedrijven die de windmolenparken ontwikkelen. "We zullen de komende tijd moeten kijken hoe we makkelijker en sneller projecten kunnen starten. Niet alleen op zee, maar ook op land."

Waar komen de nieuwe windparken?