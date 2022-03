'Knap verzet van Oekraïners, maar Poetin houdt vast aan hoge eisen'

De Russische troepen lijken de afgelopen dagen weinig terreinwinst te boeken in Oekraïne. De hoofdstad Kiev is bijvoorbeeld nog niet omsingeld. Ook kampen de Russen met logistieke problemen, onder meer doordat Oekraïners hun bevoorradingslijnen onder vuur nemen. Maar dat wil niet zeggen dat ze hun doelstelling aanpassen of dat Oekraïne terrein terugwint, zeggen deskundigen.

"Ondanks de logistieke problemen komt Rusland op veel gebieden toch in de buurt van waar het wil zijn", zegt Mart de Kruif, voormalig Commandant Landstrijdkrachten. "Ze hebben de Krim aan de Donbas verbonden, zijn op weg naar Odessa en omsingelen de Oekraïense eenheden die ten oosten van de Dnjepr-rivier opereren."

Oekraïners vallen met antitankwapens Russische voertuigen met bevoorrading aan (munitie, brandstof, water, eten en reserveonderdelen). Daardoor komen Russische troepen stil te staan. "En ze moeten delen van hun troepen inzetten om de logistieke lijnen te beschermen. Dat kost ze gevechtskracht. Dit heeft invloed op het tempo van de operaties, meer dan op het bereiken van het uiteindelijke doel", stelt De Kruif.

Zo boekte het Russische leger terreinwinst sinds 24 februari, de dag dat de oorlog begon: