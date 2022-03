Broertjes van 6 en 8 na weken gered uit Amazone-oerwoud

Twee Braziliaanse broertjes zijn na ruim drie weken gered uit het Amazoneregenwoud. Hoewel er al dagenlang door honderden mensen werd gezocht, werden Glauco en Gleison van 8 en 6 uiteindelijk per toeval gevonden.

De twee waren op 18 februari verdwaald toen ze het oerwoud in waren gegaan om vogeltjes te vangen. Zo'n 260 vrijwilligers van brandweer, politie en een organisatie van inheemse bewoners werden daarop ingezet om de jungle uit te kammen.

"Het is een levensgevaarlijke situatie", zei een politiewoordvoerder tegen een plaatselijke krant. "Uitdroging en een hitteberoerte dreigen, maar er kunnen ook wilde of giftige dieren zijn." Het is bovendien het regenseizoen, waardoor de jungle nog ontoegankelijker is door modder en waterstromen.