Wekdienst 18/3: Herdenking tram-aanslag Utrecht • Willem Engel voorgeleid bij de rechter

Ander nieuws uit de nacht:

Gündogan wil terug naar Volt-fractie, breidt aangifte tegen Volt uit: Gündogan zei dit bij Jinek. Volt eist juist dat ze haar beschuldigingen van smaad en laster intrekt. Ze is dat niet van plan.

Laatste uitzending M morgen, talkshow komt niet meer terug: Presentator Margriet van der Linde schrijft op Instagram dat ze het tijd vindt om nieuwe programma's te ontwikkelen. M maakt plaats voor het BNNVARA-programma Khalid & Sophie.

Claudia de Breij neemt opnieuw Oudejaarsconference voor haar rekening: Het wordt voor haar de derde keer. Het afgelopen jaar werd dit gedaan door Peter Pannekoek. Die editie werd door 4,2 miljoen mensen gezien.

En dan nog even dit:

Het was gisteren topdrukte in de wasstraten door het Saharazand dat via de regen op auto's terechtkwam. In Grootebroek liepen de spanningen hoog op, toen iemand voordrong. Een andere bestuurder ging verhaal halen wat resulteerde in een vechtpartij. De politie moest eraan te pas komen om te bemiddelen.

Brancheorganisatie Bovag, waarbij 170 autowasstraten zijn aangesloten, sprak van een drukke dag. Ook bij Bob Autowas in Amsterdam Westpoort was het spitsuur "en dan kunnen de spanningen hoog oplopen", zegt een medewerker.