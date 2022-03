Nabestaande slachtoffer Thijs H. blij met hogere straf: 'Er valt veel van me af'

Ger Meeüse, de echtgenoot van een van de slachtoffers van Thijs H., is opgelucht dat H. in hoger beroep een zwaardere straf heeft gekregen. "Hij heeft dit zichzelf aangedaan."

H. werd vandaag in hoger beroep door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel voor de moord op drie mensen in 2019. Ook kreeg hij tbs met dwangverpleging opgelegd.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand dertig jaar cel en tbs tegen H., nadat hij in juli 2020 was veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs. De straf is hoger dan de oorspronkelijke veroordeling, omdat de rechtsorde volgens het hof ernstig geschokt is door de moorden. De advocaten van H. gaan in cassatie tegen de uitspraak.

'Niet zoveel spijt'

Thijs H. stak in mei 2019 een vrouw dood in Den Haag en daarna een man en een vrouw op de Brunssummerheide. Een van hen was Diny, de vrouw van Ger Meeüse. Hij vertelt aan 1Limburg dat hij tevreden is met het vonnis. "Ik ben blij dat hij op deze manier zwaarder gestraft is dan dat hij aanvankelijk gestraft zou worden."

Meeüse zegt dat hij niet te spreken was over de beslissing van H. om in hoger beroep te gaan. "Als je uitspreekt dat je er zo enorm veel spijt van hebt en dat je het verdriet van de nabestaanden begrijpt, ga je niet in hoger beroep. Dan heb je niet zoveel spijt. Dat heb ik hem ook laten weten in mijn laatste woorden die ik tegen hem heb gezegd."

'We kunnen verder met ons leven'

Nu de uitspraak in hoger beroep bekend is, valt er veel van Meeüse af. "Het voelt alsof ik minstens tien kilo kwijt ben geraakt. We kunnen nu eigenlijk pas aan de verwerking beginnen. Het heeft toch drie jaar geduurd voordat er eindelijk rust in de tent komt. Het is goed zo."

Meeüse vertelt dat de afgelopen jaren zwaar voor hem waren. "Maar ik dacht niet elke dag aan de zaak. Ik was vooral bezig met het gemis, dat je altijd thuiskomt in een leeg huis", zegt hij. Toch kijkt Meeüse ook al voorzichtig vooruit: "Voor ons is dit hoofdstuk nu afgesloten. We kunnen verder met ons leven."