Kabinet schaalt op met grote opvanglocaties en tijdelijke scholen voor Oekraïners

Het kabinet houdt rekening met veel meer dan 50.000 Oekraïense vluchtelingen, het aantal waarvoor momenteel opvangplekken worden geregeld. Daarom worden voorbereidingen getroffen voor "omvangrijke opvanglocaties" en "extra, tijdelijke onderwijsvoorzieningen", schrijft staatssecretaris Van der Burg aan de Tweede Kamer.

Op dit moment zijn er zo'n 23.000 opvangplekken, waarvan 8000 bezet zijn. Binnen anderhalve week komen daar nog 27.000 plekken bij. Maar omdat deze plekken voor de langere termijn mogelijk niet afdoende zijn, moet er verder worden opgeschaald, schrijft het kabinet.

Hoeveel Oekraïners komen, weet het kabinet niet. Van der Burg zegt in ieder geval rekening te houden met opvang die "in ruime mate groter" moet zijn de 50.000 plaatsen.

Kantoorpanden

Het kabinet wil er daarbij wel voor waken dat de woningmarkt nog verder onder druk komt te staan. "De opvang moet zo georganiseerd worden, dat andere woningzoekers niet worden verdrongen."

In het MECC Maastricht is plek gemaakt om 400 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. De beschikbare hal wordt een doorstroomlocatie, waar vluchtelingen die in Limburg aankomen naartoe worden doorverwezen en een paar dagen verblijven: