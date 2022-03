Van doelwit tot vlogger: moet Zelensky nog voor zijn leven vrezen?

Is Zelensky dan niet bang vermoord te worden? Misschien inmiddels wel minder, denkt Oost-Europa-deskundige Bob Deen van instituut Clingendael, want de situatie is nu anders dan in de eerste dagen van de strijd.

"In de eerste twee weken van de oorlog leek Rusland erop gebrand om zo snel mogelijk Kiev in te nemen en de regering omver te werpen. Zelensky gaf toen zelf ook aan dat hij en zijn familie belangrijke doelwitten waren en werd daar ook door de Amerikanen voor gewaarschuwd."

Nu die aanval op Kiev is vertraagd, lijkt Zelensky zich veiliger te voelen, zegt Deen. "En niet alleen hij. Ook het parlement komt gewoon bij elkaar, en hij krijgt bezoek van de premiers van drie landen. Die voelen zich daar ook veilig genoeg voor."

Salvador Allende-effect

Volgens Mart de Kruif, oud-commandant van de Landstrijdkrachten, zijn er nog andere oorzaken te bedenken waardoor de president tot nu toe ongedeerd is gebleven. "Misschien konden ze er niet bij. Hoewel dat valt te betwijfelen. De Russen beschikken over geavanceerde technologie om precies te bepalen waar iemand is."

Maar Zelenski heeft een heel net van veiligheidsmaatregelen om zich heen. "Die videoboodschappen kunnen met enige vertraging gepost zijn, nadat de president weer in veiligheid was gebracht. Live-verbindingen kwamen steeds van een locatie ergens binnen. Hij blijft waarschijnlijk nooit lang op dezelfde plek."

Inmiddels heeft het Kremlin er waarschijnlijk geen belang meer bij om Zelensky uit te schakelen, denkt De Kruif. "As ze het doen, hadden ze het in de eerste dagen gedaan. Inmiddels heeft Zeleksky zo'n status gekregen dat ze een Salvador Allende-effect riskeren."

Salvador Allende was de president van Chili die tijdens een staatsgreep in 1973 werd vermoord, maar daarmee een heldenstatus kreeg. "Daar zit Poetin niet op te wachten. Zeker als je wilt onderhandelen, helpt het niet om de president om te brengen want dan gaat het meteen daarover. Daarbij zou er gewoon iemand anders opstaan in Kiev, de burgemeester bijvoorbeeld, Vitali Klitsjko."