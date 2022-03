Vogels moeten eventjes wachten: opruimen stormschade gaat door in broedseizoen

Het is de tijd van het jaar dat vogels beginnen met broeden. Op 15 maart is het broedseizoen officieel begonnen en mogen er geen bomen meer worden gekapt. Maar dit voorjaar moeten de vogels eventjes wachten. Staatsbosbeheer is nog druk bezig met het opruimen van de stormschade én de schade die de letterzetter (een snuitkevertje) heeft aangericht.

"Toevallig waren we hier al voor de stormen bezig met de velling van bomen", legt boswachter Albert Henckel uit bij RTV Drenthe. "De aannemer had al een aantal vakken gedaan. Na de stormen kon hij weer opnieuw beginnen."

Henckel werkt in een productiebos bij het Drentse Ruinen. Maar je ziet het ook elders in Nederland. De drie opeenvolgende stormen van een maand geleden hebben zoveel bomen omgelegd dat Staatsbosbeheer nog niet klaar is met opruimen. Vrachtauto's rijden af en aan. Hier en daar wordt zelfs nog gezaagd, al zou het na 15 maart eigenlijk stil moeten zijn in het bos.

Oppervlaktes aan kale bomen

"Wat je nu nog hoort is vooral het uitrijden van het hout dat al gezaagd is. Dat mag nog iets langer en daar zijn we op dit moment mee bezig. We houden wel rekening met het broedseizoen dat officieel 15 maart is begonnen en tot 15 juli duurt, maar er zijn uitzonderingen in bepaalde stukken bos waar weinig vogels zitten", aldus boswachter Henckel.

"In dit geval speelt ook nog dat er fijnsparren zijn doodgegaan door de letterzetter, een klein kevertje, waardoor er heel oppervlaktes aan kale bomen staan. Daar mogen we ook nog zagen."

Soms schrikken mensen

Staatsbosbeheer is zich ervan bewust dat een verkeerd beeld kan ontstaan door al de activiteiten. Henckel: "Soms schrikken mensen als ze hele stapels hout zien liggen. Maar die bomen komen uit de totale omgeving en zijn naar een centrale plek gebracht omdat een vrachtwagen ze dan makkelijker op kan halen. We zagen niet in de héle boswachterij. Er zijn ook stukken waar we niets doen."

"Vrijwel overal zijn de werkzaamheden na de schade klaar", stelt landelijk woordvoerder van Staatsbosbeheer Marcel van Dun. "De wandel- en fietspaden zijn overal weer vrij. En bomen die niet op die paden zijn gevallen, laten we gewoon liggen."

Broedseizoen is broedseizoen

Naast het Ruinerbos is er nog in ieder geval een plek waar het werk nog niet gedaan is. "In het Kuinderbos in de Noordoostpolder bijvoorbeeld worden vandaag de laatste werkzaamheden verricht", aldus Van Dun. "Maar wel alleen langs de paden; in de bosvakken zelf wordt al niet meer gewerkt."

"En na vandaag stoppen ook alle werkzaamheden daar. Want broedseizoen is broedseizoen; de periode dat de natuur echt rust nodig heeft, als kraamkamer voor Moeder Natuur."