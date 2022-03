Ipsos-onderzoek: wonen voor meer kiezers doorslaggevend

In het algemeen hebben de ondervraagden wel meer vertrouwen in de lokale dan in de landelijke politiek. Meer dan de helft heeft geen vertrouwen in de landelijke politiek, vooral niet vanwege het beleid op het gebied van de woningmarkt en gezondheidszorg en door de toeslagenaffaire. In het noorden spelen daarnaast ook de pensioenen een rol, meer dan in de rest van Nederland.

Oekraïense vluchtelingen

Het Ipsos vroeg kiesgerechtigden ook hoe ze de rol van hun gemeente zien als het gaat om de oorlog in Oekraïne. Zo'n 42 procent vindt dat hun gemeente moet proberen zo veel mogelijk Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Ouderen en hbo- en wo-geschoolden zijn daar relatief vaker voorstander van dan jongeren en mensen met een andere opleiding.

Verder vindt meer dan de helft van de ondervraagden dat de eigen gemeente geen banden mag hebben met Russische bedrijven. Eveneens meer dan de helft wil dat de gemeente geen energiecontract met het Russische gasbedrijf Gazprom heeft.