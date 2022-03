Gewonde door lekkage salpeterzuur bij bedrijf in Weert

In Weert is vanmiddag groot alarm geslagen vanwege de lekkage van salpeterzuur in een bedrijf. Daarbij is een persoon gewond geraakt doordat hij in contact kwam met de stof.

Het incident vond plaats op bedrijventerrein De Wetering in Weert. Het lek werd rond 14.00 uur gemeld, waarna de hulpdiensten in allerijl werden opgeroepen, meldt 1Limburg. De omgeving van het bedrijf werd afgezet en het pand is volledig ontruimd.

Boven het bedrijf hing een geelbruine rookwolk: