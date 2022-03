Tsunamiwaarschuwing na zware aardbeving voor Japanse kust bij Fukushima

De noordkust van Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving met een kracht van 7.3. Er is een tsunamiwaarschuwing afgegeven voor een golf van maximaal een meter hoogte.

Het epicentrum ligt voor de kust van Fukushima, waar op 11 maart 2011 een beving met een kracht van 9.0 en een daaropvolgende tsunami een kernramp en grote verwoestingen veroorzaakten.

Volgens het Japans Meteorologisch Agentschap was het epicentrum van de aardbeving van vandaag op zo'n 60 kilometer diepte. Er zijn nog geen meldingen over slachtoffers of schade. Bij de kerncentrale van Fukushima kijkt het personeel of er schade is aan het complex, meldt persbureau AP.

Door de beving schudden gebouwen in grote delen van Oost-Japan, waaronder de hoofdstad Tokio.

Bewakingscamera's schudden door de beving: