Urn gestolen bij inbraak, nabestaande doet oproep aan de daders

Auke Ykema uit Mijdrecht mist na een inbraak de urn met daarin de as van zijn vorig jaar overleden vrouw Lonneke. Ykema was op het moment van de inbraak niet thuis. Hij ontdekte de inbraak gisteren na een telefoontje.

"Ik heb de urn ongeveer een half jaar geleden gekregen", zegt de Mijdrechter. "Ik wilde de as uitstrooien, dus dan heb je nog niet zo'n heel mooie pot." In plaats daarvan zat de as in een rechthoekige afsluitbare pot in een groen tasje. "Misschien denk je als je haast hebt dat daar dan een cadeau in zit", denkt hij.

Bij de inbraak zijn ook creditcards, sieraden, kettingen en trouwringen gestolen, maar het stelen van de as van zijn overleden vrouw grijpt Ykema aan. "Dit is zo persoonlijk. Ik heb geen flauw idee wie dit gedaan kan hebben. Het is ook niet tegen mijn vrouw gericht. Ze hebben gewoon een vergissing gemaakt. Ze kunnen hier helemaal niets mee", zegt hij.

De politie onderzoekt de zaak. Vooralsnog is onduidelijk wie achter de inbraak zit, meldt RTV Utrecht.

Menselijk gevoel

Ykema heeft op Facebook een oproep gedaan aan de daders. "Ik zou tegen ze willen zeggen dat ik mij kan voorstellen dat ze iets hebben meegenomen waar ze helemaal niets aan hebben. En als ze een klein beetje menselijk gevoel hebben... Het maakt mij niet uit wie het heeft gedaan, als ze de urn maar op een plaats terugzetten waar andere mensen hem kunnen herkennen. Zodat de urn weer bij mij terugkomt."