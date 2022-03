Wekdienst 16/3: Uitspraak zaak Oekraïne tegen Rusland • Laatste dag gemeenteraadsverkiezingen

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Straks om 07.30 uur gaan de stembureaus weer open voor de derde en laatste dag van de gemeenteraadsverkiezingen. De hoogste opkomst wordt vandaag verwacht, er zijn veel meer stembureaus open dan gisteren en maandag: bij elkaar zo'n 8800.

In veel gemeenten zijn bijeenkomsten waar politieke partijen naar de bekendmaking van de voorlopige uitslagen kijken. Via NOS.nl en de app zijn de voorlopige uitslagen te volgen.

In Den Haag doet het Internationaal Gerechtshof uitspraak in een zaak die Oekraïne had aangespannen tegen Rusland, omdat Kiev vindt dat het geen genocide pleegde op Russischtalige inwoners. Rusland had daarom geen juridische basis voor de invasie, stelt Oekraïne.

Chelsea speelt om 21.00 uur bij Lille in de achtste finales van de Champions League. Juventus ontvangt in Turijn het Spaanse Villarreal. Ajax verloor gisteren thuis van Benfica met 0-1.

Het kabinet gaat opnieuw praten over de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Wat heb je gemist?

Ondanks aanhoudende Russische bombardementen op Oekraïense steden meldt Kiev dat de Russische eisen aan de onderhandelingstafel realistischer worden. President Zelensky zei daar in een nachtelijke video wel over dat een akkoord nog niet binnen handbereik is. Daarvoor is meer inspanning nodig: "Geduld is vereist".