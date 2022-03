Karten, skaten of eten: alles uit de kast om mensen naar de stembus te krijgen

De stembureaus zijn al twee dagen open, maar naar verwachting gaan vandaag de meeste mensen met hun stempas de deur uit. Bijna 13,6 miljoen mensen mogen in 333 gemeenten hun stem uitbrengen en ruim 840.000 jongeren kunnen voor het eerst een rood potlood gebruiken om van hun stemrecht gebruik te maken, heeft het CBS becijferd.

Of al die mensen ook echt gaan stemmen, is maar de vraag. De opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen is al jaren een stuk lager dan bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Uit het Lokaal Kiezersonderzoek van 2018 bleek bovendien dat 44 procent van de 18-34-jarigen had gestemd bij de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar. Landelijk lag de opkomst op 55 procent.

In verschillende plaatsen wordt daarom van alles uit de kast getrokken om jongeren tóch naar het stembureau te krijgen.

Stemmen en karten

Zo kunnen mensen in Zwolle stemmen bij de recent geopende kartbaan. En de bijna 1600 Zwollenaren die voor het eerst mogen stemmen, kunnen daarna een rondje racen in een elektrische kart. Zij hebben allemaal een brief van de burgemeester gekregen en na inlevering ervan mogen ze gratis de baan op. Overigens ook als er niet gestemd wordt.

Het idee voor het plan kwam van de gemeente. Kartbaan-eigenaar Ernst Traag vond het direct een goed idee. "Er wordt lokaal veel meer bepaald dan je waarschijnlijk in de gaten hebt. Het is daarom belangrijk dat je je stem laat horen."

Natuurlijk is zo'n stembureau goede promotie voor de kartbaan. "We willen onszelf ook laten zien als baan, daar zijn we trots op", zegt Traag. "Als dat gecombineerd kan worden met iets wat wij belangrijk vinden, dan slaan we twee vliegen in één klap."