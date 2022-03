Twee vrouwen uit Purmerend aangehouden vanwege mishandelen paarden

Twee vrouwen uit de gemeente Purmerend zijn vanmorgen aangehouden op verdenking van dierenmishandeling. De vrouwen zouden volgens de politie paarden stelselmatig ernstig hebben mishandeld tijdens zogenaamde trainingen.

Bij de politie kwamen meerdere meldingen binnen dat de paarden mishandeld werden, waarop een onderzoek werd ingesteld.

In totaal zijn zeven paarden in beslag genomen en onderzocht op letsel. Ook zijn een paar andere dieren meegenomen die zorg nodig hadden. De paarden staan nu op een veilige plek waar ze de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarbij is de hulp van paardengedragsdeskundigen ingeroepen, zegt de politie.

Woningen doorzocht

In het onderzoek zijn ook twee woningen en een bedrijf doorzocht, meldt NH Nieuws. De gemeente Purmerend onderzoekt of er sprake is van onrechtmatige bewoning.

Daarnaast is de Omgevingsdienst IJmond van plan een dwangsom op te leggen vanwege een niet goed werkende mestopslag. De eigenaar van het bedrijf heeft acht weken de tijd hierin verbetering aan te brengen. Ook was de brandveiligheid niet goed geregeld.