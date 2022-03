De graanschuur van Europa zit op slot en dat voelen ze in Afrika

Dat ze hier iets zouden merken van de oorlog in Oekraïne, in hun bakkerijtje in het zuiden van Kenia, dat had Lydia Wanjohi niet verwacht. Ze snapt er niets van. "Hoe kan dat nou, in zo'n korte tijd, invloed hebben op de prijs van ons voedsel?" Ze wijst naar een pak tarwemeel op haar werkbank: in twee weken tijd 50 cent duurder geworden.

In heel de wereld is de prijs van tarwe omhooggeschoten. Bijna een derde van de wereldwijde tarweproductie komt uit Oekraïne en Rusland. De export ligt nu zo goed als stil: havens rondom de Zwarte Zee zijn gesloten en tegen Rusland zijn zware handelssancties ingesteld. Beide landen hebben bovendien aangegeven de tarwevoorraad nu in eigen land te houden, om een nationale voedselcrisis te voorkomen.

Dit vormt vooral een probleem voor landen in het Midden-Oosten en Afrika, die grote hoeveelheden tarwe uit Oekraïne en Rusland halen. Veel van deze landen kampen bovendien al met voedseltekorten, vanwege conflict of droogte.