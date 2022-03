Eiffeltoren wordt zes meter hoger door antenne

De Eiffeltoren werd gebouwd voor de Wereldtentoonstelling van 1889 en was lange tijd het hoogste gebouw ter wereld. In 1929 ging het hoogterecord naar een nieuw bouwwerk: het Chrysler Building in New York.

Al ruim een eeuw staan er antennes op de top van de Eiffeltoren. De functie als radiomast was zelfs de reden om de toren in 1910 niet af te breken, zoals aanvankelijk de bedoeling was. De hoogte is sindsdien vaker veranderd door het vervangen van oude antennes.