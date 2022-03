Poolse grenswacht houdt wekelijks honderden migranten tegen aan grens Belarus

Polen houdt wekelijks nog altijd honderden migranten tegen aan de grens met Belarus. Dat blijkt uit cijfers van de Poolse grenswacht. De praktijk staat in schril contrast met de manier waarop Oekraïners die vluchten voor de oorlog worden ontvangen, stellen Poolse groepen die migranten helpen.

De Poolse grenswacht geeft dagelijks updates via Twitter over de migranten die worden tegengehouden. Dat gebeurde meer dan 600 keer sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Het gaat om vluchtelingen uit Jemen en Irak, maar ook om migranten uit landen zoals Kameroen en Cuba. Volgens hulporganisaties is er sprake van zogenoemde pushbacks, die volgens de VN-vluchtelingenorganisatie illegaal zijn.

"De Poolse politie pakt migranten op en slaat hun telefoons en batterijopladers stuk", zegt een Iraaks-Koerdische vluchteling in een videogesprek tegen de NOS. "Daarna worden ze teruggezet naar de Belarussische kant." Hij zit zit met 400 andere migranten vast in een loods die is omgebouwd tot kamp in Bruzgi - aan de Belarussische kans van de grens. Vanwege veiligheidsredenen blijft hij anoniem.

Deze man vertrok vier maanden geleden met zijn zwangere vrouw, die in het kamp beviel van hun zoon. "Het is erg zwaar, zeker met de kou hier. De temperatuur is bijtend." Hij overweegt ook illegaal over te steken met hun jonge baby, maar de risico's zijn groot. Zover bekend zijn sinds het begin van de crisis aan de grens met Belarus al zo'n 20 migranten overleden.