Schieten met fosformunitie is 'grijs gebied' in het oorlogsrecht

De locatie waar deze nachtelijke video is gemaakt, is niet via openbare bronnen te achterhalen. Maar als die foto authentiek is en inderdaad vanuit de bewuste straat is gemaakt, dan is via Google Maps en Google Earth te zien dat de explosie was op een heuvel buiten het stadje.

Dat maakt het moeilijk om te zeggen of er inderdaad sprake zou zijn geweest van een oorlogsmisdaad. Witte fosfor mag niet worden ingezet in dichtbevolkt gebied, "tenzij het militaire doelwit op voldoende afstand en afgescheiden ligt van dat gebied", zegt Ninck Blok.

Onderzoeken

Maar volgens het stadsbestuur is er overduidelijk wel sprake van een oorlogsmisdaad. Over eventuele slachtoffers of schade van de veronderstelde fosforaanval door Russische troepen is niets bekendgemaakt.

"Ik zou het ter plaatse grondig moeten onderzoeken om tot harde conclusies te kunnen komen", zegt Cobb-Smith. Op basis van het beschikbare beeldmateriaal valt de bewering van Oekraïne niet te checken.