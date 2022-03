Bestuurder zonder rijbewijs opgepakt met promillage van 3,4

De Gelderse politie heeft een man aangehouden die ladderzat en zonder rijbewijs achter het stuur zat. De man had 17 keer zo veel alcohol gedronken als toegestaan is.

De man uit Lunteren viel door de mand toen hij tegen een paaltje reed en vertrok zonder gegevens achter te laten, schrijft Omroep Gelderland. Een voorbijganger zag het gebeuren, besloot de politie in te schakelen en de automobilist te volgen.

De bestuurder reed slingerend Ede in en is daar door de politie stilgezet, meldt de wijkagent op Instagram. Na een blaastest bleek al snel dat de man veel te veel gedronken had: een alcoholgehalte van 1485 ug/l, dat is een promillage van ongeveer 3,45.

'Kwalijke zaak'

De wijkagent noemt het hele voorval een 'kwalijke zaak'. "Denk na voordat je achter het stuur stapt, een eerste biertje laten staan is makkelijker dan de derde! Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, maar dat had heel anders kunnen aflopen."