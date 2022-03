Oud-vicepremier Rusland spreekt zich uit: 'Oorlog ergste in het leven'

De voormalige Russische vicepremier Arkadi Dvorkovitsj heeft zich kritisch uitgelaten over de oorlog in Oekraïne. Dvorkovitsj, die tot vier jaar geleden diende onder president Poetin en toenmalig premier Medvedev, is een van de zeer weinige oud-toppolitici die dat hebben gedaan.

In een gesprek met het Amerikaanse nieuwstijdschrift Mother Jones zegt Dvorkovitsj dat oorlog een van de ergste dingen is die je in het leven kunnen gebeuren. "Iedere oorlog, waar dan ook. Ook deze oorlog", zo wordt hij geciteerd. Verder zegt hij: "Oorlogen doden niet alleen onschatbare levens. Ze doden hoop en aspiraties, en bevriezen of vernietigen relaties en banden."

Dvorkovitsj werkte tien jaar in het Kremlin. Hij was van 2008 tot 2012 persoonlijk adviseur van president Dmitri Medvedev. Toen Poetin het presidentschap in 2012 overnam en Medvedev premier werd, promoveerde Dvorkovitsj tot vicepremier. Dat bleef hij tot 2018. De Rus was ook betrokken bij de organisatie van het WK voetbal in Rusland in 2018 en runde een paar jaar de Russische spoorwegen.