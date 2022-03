Brabanders kregen te weinig Moderna-vaccin door fout met spuiten

Honderden Brabanders die begin deze maand in Breda hun tweede boostervaccinatie hebben gekregen, moeten binnenkort opnieuw geprikt worden. Ze kregen tijdens de laatste prikronde te weinig vaccin toegediend, door een ongelukkige combinatie van bepaalde naalden met spuiten.

Daardoor bleef er tijdens het prikken een kleine hoeveelheid vaccin achter in de spuit. Er werd dus te weinig vloeistof ingespoten, meldt Omroep Brabant. Het ging in alle gevallen om het vaccin van Moderna. Alle mensen die het betreft, hadden op vrijdag 4 maart een afspraak op de priklocatie Breda International Airport in Bosschenhoofd. Het gaat om 247 mensen.

De GGD ontdekte de fout vrijdag tijdens een standaard controle. Hoe het kon gebeuren, is volgens een woordvoerder niet bekend. Na overleg met het RIVM is besloten om de mensen een nieuwe vaccinatie aan te bieden. Volgens de GGD heeft de extra prik geen gevolgen voor hun gezondheid.

"Door de vergissing is er 0,15 milliliter toegediend. Dat moet moet 0,25 milliliter zijn. De maximale dosis is 0,5 milliliter. Er is dus een ruime veilige marge", legt Linda Vlamings van de GGD West-Brabant uit.

Excuses

De GGD betreurt de fout. "We vinden het heel vervelend en hebben onze excuses aangeboden aan de mensen om wie het gaat." Een groot deel van de betrokkenen heeft inmiddels een opnieuw een prik gehad of een nieuwe vaccinatieafspraak gemaakt.

Volgens de woordvoerder is een dergelijke fout niet eerder gebeurd in Brabant. Eind vorig jaar dook hetzelfde probleem wel op bij bezoekers van een vaccinatielocatie van de GGD Gelderland Zuid.