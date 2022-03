Smeltende gletsjer legt 1700 jaar oude wapens bloot in Noorwegen

Van de vijf pijlen hebben er drie nog een ijzeren pijlpunt die bewaard is gebleven. Op basis van de vorm van die punten, wordt geschat dat ze tussen de jaren 300 en 600 vervaardigd zijn.

De jagers leefden niet op de berg, die zo'n 1900 meter hoog is. "Zeer waarschijnlijk leefden ze in de valleien, maar hadden duidelijk grote jachtbases hoger in de bergen", zegt ijsarcheoloog Espen Finstad tegen sciencenorway.no. In de steentijd leefden de mensen in simpele nederzettingen en later in de ijzertijd leefden ze in lange wooneenheden in de vallei, aldus Finstad.

Het team vond ook bijna tachtig geweien en botten van rendieren. Ook werden stokken gevonden die rendieren moesten afschrikken en in de richting van de jagers dreven. "Deze stokken werden gebruikt om de rendieren naar de verstopplekken te leiden", zegt Pilø tegen wetenschapsblad Live Science. "Maar hoe dat precies ging, is iets wat we nog proberen te begrijpen."

Het team blijft voorlopig nog actief in de Noorse bergen. Uit nieuwe onderzoeken blijkt dat het totale gletsjergebied in Noorwegen met 14 procent is afgenomen ten opzichte van de periode tussen 1999 en 2006, toen de gletsjers voor het laatst werden gemeten.