Tientallen gewonden bij rellen op Corsica

Bij rellen op het Franse eiland Corsica zijn tientallen mensen gewond geraakt. Volgens de lokale autoriteiten is het merendeel van de slachtoffers agent. Ze werden aangevallen door nationalistische demonstranten.

Op Corsica werd de afgelopen week meermaals gedemonstreerd. De betogers komen op voor de Corsicaanse separatist Yvan Colonna, die levenslang vastzit in een gevangenis in Frankrijk vanwege de moord op de gouverneur van Corsica in 1998. In de gevangenis werd hij eerder deze maand aangevallen door een medegedetineerde. Hij ligt in coma.

Volgens de betogers zijn de Franse autoriteiten medeverantwoordelijk voor de aanval. Ze verwijten de regering dat die Colonna ondanks meerdere verzoeken daartoe nooit heeft overgebracht naar een gevangenis op Corsica.

Molotovcocktails

De afgelopen dag gingen in de stad Bastia volgens de lokale autoriteiten zo'n 7000 mensen de straat op. Enkele honderden van hen begonnen op een gegeven moment met molotovcocktails te gooien naar agenten en staken een overheidsgebouw in brand. De politie zette traangas in en raadde inwoners van Bastia aan om binnen te blijven.

De autoriteiten op Corsica spreken van "extreem geweld". Zeker 24 agenten zijn gewond geraakt, net als 13 betogers en een voorbijganger. Over arrestaties is niets bekendgemaakt.

Held

De aanval op Colonna in de gevangenis heeft gevoelens van separatisme op Corsica aangewakkerd. Veel mensen zien hem als een held.

Tientallen jaren streed de separatistische beweging FLNC met geweld voor onafhankelijkheid van Frankrijk. Die organisatie legde in 2014 de wapens neer, maar nationalistische partijen hebben wel nog altijd de meerderheid in het regionale parlement van Corsica.